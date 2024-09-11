Elazığ'da 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 07:25, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:13
Zübeyde Hanım Caddesi'nde F.B. idaresindeki 27 AUJ 238 plakalı motosiklet refüje çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü ile beraberindeki Y.G. yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Öldükleri belirlenen F.B. ve Y.G'nin cesetleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Yahya Kemal Caddesi'nde de M.T'nin kullandığı 23 AEV 822 plakalı motosiklet yoldan geçen F.D'ye çarptı.
Kazada sürücü ile F.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.