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Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi

Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcasının avukatı Seda Toğrul dosyadan çekildiğini açıkladı. Toğrul, "bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" açıklaması yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 08:55, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 08:54
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Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi

Narin cinayetinin baş şüphelisi ve "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Toğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Basına ve kamuouna duyuru

Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür. Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin'in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafiilik görevi üstlenmiş isek de; dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adlı tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım. Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım.

Av. Seda Toğrul"

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