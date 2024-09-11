Borsa günün ilk yarısında geriledi

Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
EGM: Uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
EGM: Uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
7 bin lirayı aşan ödemelerde banka zorunluluğu
7 bin lirayı aşan ödemelerde banka zorunluluğu
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
YKS ek tercih süreci bugün sona eriyor
YKS ek tercih süreci bugün sona eriyor
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
Yatırım fonlarına akın var!
Yatırım fonlarına akın var!
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
Yüzde 30 az maaş endişesiyle emeklilik paniği dalga dalga büyüyor
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl sağlıktan açıklama
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelire göre fatura düzenlemesi
Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek
Girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynak çekilecek
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Türkiye'nin en iyi 100 bilim insanı belli oldu
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Teşvikli yatırımlar negatif seyirde
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Narin cinayetinde amca Salim Güran'ın avukatı dosyadan çekildi
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Türkiye, yassı çelikte rakiplerinin 'hedef' pazarı oluyor
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Ayçiçek yağında fiyat tırmanışa geçti
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Fitch'ten 'Türkiye' yorumu: Enflasyon belirgin şekilde yavaşladı
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Narin'in cesedini saklayan zanlıdan 'tehdit edildim' iddiası
Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
Bakan Tekin: 1 ay içinde Danıştay kararını bekliyoruz
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Narin'in ablası için de soruşturma başlatıldı
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Başkentte bir tane simit 15 lira oldu
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Motorine 1.50 TL indirim geldi
Brent petrol 70 doların altına düştü
Brent petrol 70 doların altına düştü
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'gizlilik' uyarısı
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
Nöbetçi öğretmen ile veli okul bahçesinde birbirine girdi
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 9.598,67 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 13:20, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:21
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,38 puan azalışla 9.598,67 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile madencilik oldu.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber