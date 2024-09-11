Bakan Bayraktar: OVP döneminde enerji ithalatını azaltacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Bayraktar'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;

OVP döneminde enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz.

1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor.

(Elektrik ve gaz) Fiyatları, gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz.

Yeni yüzer doğal gaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde.

Yeni doğal gaz üretim üssü 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahasına gönderilip üretime başlayacak.

Sakarya Gaz Sahası'ndan 2026 ortasında 20 milyon metreküp günlük üretimle 8 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanacak.

Gabar Sahası'ndan petrol üretimi bugün itibarıyla 47 bin varile ulaştı. Ekimde ise günlük 50 bin varil üretime ulaşılacak. Türkiye'de toplam petrol üretimimiz günlük 110 bin varile ulaşmış durumda.