3 Bakan Narin'in kabrini ziyarete gidiyor!

İçişleri, Adalet ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları bugün Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın mezarını ziyaret edecek.

Narin Güran soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "En ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki acı haber aldık. Psiko-sosyal destek hizmeti sağladık. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız ile birlikte Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Sorumlu herkes hesap verene kadar sürecin bizzat takipçisi olacağız. Narin'in katilleri hem adalet önünde hem de kamu vicdanı önünde hesap verecek. Bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Bu elim olayın siyasi malzeme haline getirilmesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.