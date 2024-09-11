Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 11:28, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:29
M.B idaresindeki 42 V 9072 plakalı otomobil, Erenler Mahallesi Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda önce H.Ç. yönetimindeki 03 AEN 438 plakalı otomobile, ardından M.E.T'nin kullandığı 03 AAL 072 plakalı halk otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü M.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.