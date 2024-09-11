Yatırım fonlarına akın var!

Türkiye'de enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası ve mücadelenin önemli enstrümanlarından reel değerli TL politikası, yurtiçi yerleşiklerin TL cinsi yatırımlarını arttırdı. TL mevduatta arzu edilen faiz oranlarını bulamayan yatırımcı ise yönünü yatırım fonlarına çevirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Ağustos 2024 itibariyle son 1 yılda fonlara yatırım yapan sayısı 1 milyon 173 bin kişi yani yüzde 29 arttı ve 5 milyon 227 bin 508'e ulaştı. Yatırım fonlarında portföy büyüklüğü ise 2.5 kat artışla 1.44 trilyon liradan, 3.6 trilyon liraya yükseldi.

Geçen yıl genel seçimler sonrasında göreve gelen yeni ekonomi ve Merkez Bankası yönetimiyle geleneksel para politikalarına dönüşle birlikte yatırımcıların tercihleri de belirgin değişiklikler yaşadı. Politika faizinde yapılan artırımların yanı sıra reel değerli TL ile sürdürülen enflasyonla mücadele kapsamında yatırımların dövizden TL'ye kayması hedeflendi. Bu doğrultuda hem standart TL mevduat yatırımcısı hem de fon yatırımcısı sayısı arttı. Dalgalı seyreden borsaya yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi ise diğer alanlar kadar artış göstermedi.

9 Eylül'de 3.75 trilyon liraya çıktı

MKK verileri Haziran 2023 sonrasında değişen politikaların yatırım fonlarına oldukça olumlu yansıdığını ortaya koydu. Haziran 2023'te 3 milyon 875 bin 515 fon yatırımcısı bulunurken portföy büyüklüğü 1 trilyon 136 milyar 860 milyon lira seviyesindeydi. Genel seçimlerin yapıldığı Mart 2023'te fonlarda yatırımcı sayısı 3 milyon 711 bin 863, portföy büyüklüğü ise sadece 932.5 milyar lira seviyesindeydi. Fon yatırımcısı her ay artışa imza atarken geçen yıl ağustosta yatırımcı sayısı 4 milyon 53 bin 921'e portföy büyüklüğü ise 1 trilyon 444 milyar 482 milyon liraya yükseldi. Mart 2023'e göre portföy büyüklüğü yüzde 285,6 arttı. Bu yılın ikinci ilk çeyreğinden itibaren ise fon yatırımcı sayısı ve portföy büyüklüğündeki artış hızlandı.

Bu yıl ağustosa gelindiğinde ise fon yatırımcı sayısı 5 milyon 227 bin 508 ile portföy büyüklüğü ise 3 trilyon 596 milyar 260 milyon lira ile yeni tarihi zirvesine çıktı. MKK verileri 9 Eylül itibariyle fonlarda yatırımcı sayısının 5 milyon 285 bin 562'ye portföy büyüklüğünün ise 3.75 trilyon liraya ulaştığını ortaya koydu.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, yatırım fonlarının çok hızlı bir ivme gerçekleştirdiğini dile getirerek ancak portföy büyüklüğünün halen daha gayri safi milli hasılanın yüzde 15 seviyelerinde bulunduğunu dile getirdi. Dünyadaki seyre bakıldığında yatırım fonlarının dünya GSYH'si içinde yüzde 20'nin üzerinde pay aldığını vurgulayan Ersarı, yatırım fonlarının daha potansiyelinin çok başında olduğunu ve 6-7 kat büyümeler daha beklenebileceğini ifade etti. Ersarı, yatırım fonlarında Tefas'ın devreye girmesi ve pandemide yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesinin dönüm noktaları olduğunu söyleyerek büyümenin ilk adımlarında olunduğunu ve önümüzdeki dönemde yatırım fonlarında büyümenin artarak sürmesinin beklendiğine dikkat çekti. Ersarı, hisse senedi yatırım fonlarında 1.7 milyon yatırımcı olduğunu bunun hisse senedi yatırımcısına göre düşük olduğu örneğini vererek bu rakamın çok daha iyi noktalara gelebileceğine işaret etti.

'5 yılda yatırımcı sayımızı 7 katına çıkardık'

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, düzenlediği basın toplantısında Ak Portföy, yatırım fonlarında 460 milyar TL'yi aşan varlık büyüklüğü ile de Türkiye'de sektörün lideri konumunda bulunduğunu dile getirdi. Ersarı, 2024 yılının, tasarruf sahiplerinin başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisiyle, büyüme ve değişimin yaşandığı önemli bir yıl olduğunu belirterek "Türkiye'de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon TL'yi aşarken, bu büyümenin lokomotifi olan yatırım fonları da 1 yılda yüzde 150 büyüyerek 3.6 trilyon TL'ye ulaştı. Ak Portföy olarak biz de, son bir yılda, sektörün de üzerinde bir ivmeyle yatırım fonlarında 460 milyar TL'ye ve böylece toplamda da 700 milyar TL'nin üzerinde büyüklüğe ulaştık" dedi. Aynı zamanda yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısının son 5 yılda 2 katına çıkarak 8 milyon gibi rekor bir seviyeye geldiğini ve tekil yatırımcı sayısının ise 5 milyona ulaştığını söyleyen Ersarı, şunları söyledi: "Ak Portföy olarak aynı dönemde yatırımcı sayımızı sektörün oldukça üzerinde bir artışla, 7 katına çıkararak 1.2 milyona ulaştırmayı başardık. Fon sayısı 2022 yılı başında 800'lerde iken bugün bu sayı 2000'li rakamlara ulaşmış durumda. Ak Portföy olarak, Türkiye'de ilk kez Portföy Yönetimi Hizmeti'ni dijitalleştirerek Akbank Mobil'e taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Süreçlerimizi bir finansal teknoloji şirketinin anlayışı ile yöneterek Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti'ni modelledik ve geliştirdik. Böylece çevik bir çalışma yaklaşımıyla iş ortaklarımızla birlikte uluslararası çapta en iyi uygulamalardan birini ülkemize kazandırdık. Yatırım hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına büyük ve önemli bir adım olan Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti kapsamında, tasarruf sahipleri artık uçtan uca dijital bir deneyimle Akbank Mobil üzerinden 200 bin TL ve üzeri birikimleri için Ak Portföy uzmanlarından portföy yönetim hizmeti alabiliyor."

Merkez Bankası'nın likiditeyi gecelik çekmesi PPF'yi besliyor

Merkez Bankası'nın piyasadaki fazla likiditeyi çekme adımları da para piyasası fonlarına yarıyor. Ekonomist Uğur Gürses bloğundaki, "Para politikası seçenekleri neden kullanılmıyor?' başlıklı yazısında sermaye piyasasında para piyasası fonlarının yüzde 45-50 arasında brüt getiri sağlanabildiğini vurgulayarak, bu fonların ise ağırlıkla gecelik ters repo yaparak paralarını plase ettiklerini ve bu paraları da nihai Merkez Bankası'nın çektiğine işaret etti. Gürses, "Merkez Bankası likidite fazlasını gecelik çekerek neyi besliyor? Para piyasası fonlarını. 29 Mart'taki yerel seçimler sonrasında para piyasası fonlarındaki artış yüzde 110. Yani 403 milyar TL artarak 770 milyar TL'ye ulaştı. Tam 443 bin kişi ilave olmuş. Aynı dönemde (19 Temmuz itibariyle) bankacılık sisteminde vadeli mevduat, 6.9 trilyondan yüzde 22'lik artışla (1.5 trilyon) 8 .4 trilyona gelmiş. Bu artışın da kabaca yarısı 17 haftada oluşan birikmiş faizden gelmiş görünüyor" diye yazdı.

Yatırımcı ihtiyacı olan ürünü fonda buldu

Ersarı, yatırımcı tercihlerindeki değişimle birlikte son 1 yılda yüzde 150'lik büyüme yaşamalarına yönelik olarak da yatırımcıların ihtiyaçları olan aradıkları ürünü portföy yönetim sektöründe bulmaları olduğunu söyledi. Ersarı, "Son dönemde para piyasası fonları ciddi ilgi çekiyor. Yatırımcı ihtiyacını bu üründe buldu. Bugün bu öne çıkıyor değişen konjonktürle birlikte yarın yine ihtiyaçlarına yönelik en doğru ürünü bu yatırım fonları ürün gamı içinden seçmeye devam edecek yatırımcı. Dolayısıyla konjonktür değişse de yatırımcıların ihtiyaçları karşılayacak ürünler bu sektörde mevcut" diye konuştu. Bundan sonra ise Ersarı, biraz daha vadeli ve hisse senedi fonlarının yeniden oldukça cazip olmaya başlayacağını düşündüklerini kaydetti.