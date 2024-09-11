MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hayatı kitap oluyor

Partinin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Devlet Bahçeli'nin hayatının kitap olacağı açıklandı.

Paylaşımda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürme" sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.