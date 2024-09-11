EGM: Uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı

Kamuoyuna yapılan açıklamada, olayın titizlikle incelendiği ve gerekli adımların atıldığı vurgulandı.

Görüntülerde yer alan üniformalı kişinin Polis Memuru M.A. olduğu belirlenirken, memurun görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülere hızlı bir şekilde müdahale etti.

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