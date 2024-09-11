TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama

TÜİK, suç oranlarına ilişkin haberlerde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan resmi duyuruda, suç oranlarının en düşük ve en yüksek olduğu illerle ilgili bir açıklamanın kurum tarafından yapılmadığına dikkat çekildi.

TÜİK, en son 2021 yılında "Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler" tablosunu yayımladığını, ancak 2022 yılından itibaren bu verilerin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne devredildiğini belirtti.

TÜİK, bu nedenle basında yer alan suç oranı haberlerinde kullanılan verilerin kendilerine ait olmadığını ve bu tür bilgilerin yanlış yönlendirme içerdiğini vurguladı.

TÜİK, doğru bilgi akışı için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.