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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 15:11, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:12
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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