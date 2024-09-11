Denklik davalarında Danıştay yolu

Avukat Şuayp Levent'in, göndermiş olduğu bilgi notunda: "18.06.2014 tarihi itibari ile Bölge İdare Mahkemelerinin diploma denklik davalarında verdiği kararlar kesin kararlardan olup bu kararlara karşı Danıştay'a (temyiz yoluna) gidilemiyordu.

İdari Yargılama Usul Kanununun 46. maddesinde temyiz edilebilecek kararlar arasında diploma denklik ile ilgili davalar sayılmıyordu. Ancak, Danıştay Sekizinci Dairesi yakın zamanda verdiği bir kararla diploma denklik davaları için temyiz yolunu açmış oldu.

Bu durum, eskiden olduğu gibi (18/06/2014 öncesi) denklik davası ile ilgili Bölge İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararların Danıştay incelemesinden geçecek olması son derece önemli bir karar." değerlendirmesi yer almaktadır.