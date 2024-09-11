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Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızdan çok fazla iş bekliyoruz. Anne, baba, ağabey, abla olmasını bekliyoruz. Her şeyi öğretmenden bekliyoruz. Biz diyoruz ki öğretmenlerimiz asli işlerini yapsınlar, diğer işleri biz de yapalım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 17:25, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:27
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Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine yardımcı olmayı amaçlayan "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi" kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Gaziantep Kalesi'nde başlayan ve Balıklı Parkı'na kadar devam eden kortejde, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayrakları ile çalınan marşlara eşlik etti.

Kortejin ardından konuşan Tekin, etkinlikle çocukların okula başladığı günü unutmamalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Önümüzdeki yıl tüm illerde bu etkinliği düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Tekin, "Çocuklarımıza uyum haftasıyla beraber aileleriyle birlikte nasıl bir eğitim öğretim süreci geçireceğimizi, heyecanla, aşkla ve şevkle okula gelmeleri için bir başlangıç oluşturalım istedik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana mihenk noktalarından bir tanesi çocuklarımızın severek, isteyerek, koşarak okula gitmelerini temin etmek. Bu da bunun bir başlangıcı" diye konuştu.

"Öğretmen arkadaşlarımızdan çok fazla iş bekliyoruz"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, bir öğretmenin öğrenci üzerinde yüzde 50 etkili olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Geriye kalan yüzde 50'nin içinde en büyük pay, ailelere ait. Biz şunu istiyoruz, aileler sürecin içerisine dahil olurlarsa, çocuklarının eğitim-öğretim süreçlerini daha yakın takip ederlerse ve öğretmenlerle istişareli bir biçimde toplumsal rollerini yaparlarsa eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur. Bu da aslında "velivizyon" diye tanıttığımız aile, okul, öğretmen iş birliği projeksiyonunun bir parçası. Orada okula ilk başlayan çocuklarımızın velilerinden başlamak üzere bütün velilerimize sürecin içerisine dahil olabilecekleri mekanizmalar üretmek istiyoruz. Okullar başladıktan sonra velilerimiz de çocuklarıyla nasıl ilgilenebilecekleri, ilgilendiklerinde çocukların akademik başarılarının daha fazla artacağını kendileriyle paylaşacağımız bir dizi etkinliğimiz olacak. 'Aile okulu' modülünün içine 'ebeveyn okulu', 'veli okul' başlığıyla bir program daha koyduk. Biz ailelerle birlikte daha bilinçli bir şekilde eğitime el atma zamanının geldiğini düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızdan çok fazla iş bekliyoruz. Anne, baba, ağabey, abla olmasını bekliyoruz. Her şeyi öğretmenden bekliyoruz. Biz diyoruz ki öğretmenlerimiz asli işlerini yapsınlar, diğer işleri biz de yapalım."

Azerbaycanlı Bakan Amrullayev'den kardeşlik vurgusu

Programda konuşan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye ile Azerbaycan'ın her zaman dost ve kardeş olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile eğitim alanında birçok projeyi ortaklaşa yürüttüklerini aktaran Amrullayev, "Öğretmen olmak hem çok zor hem de şerefli bir iştir. Türk dünyası büyük bir aile. İnanıyorum ki Gaziantep'in bu ailede çok büyük yeri var. Gelecekte de bu kardeşlik ve dostluk inşallah devam eder. Türk ailesi, dünyada eğitimde en önde olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

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