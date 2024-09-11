24 bin 812 afet konutu daha hak sahiplerine teslim edilecek

Açıklama Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi.

Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, yarın saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.