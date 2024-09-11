İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışına onay verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2024 20:09, Son Güncelleme : 11 Eylül 2024 20:19
İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.
Komisyon raporları doğrultusunda Fatih, Kağıthane, Şişli, Üsküdar, Pendik, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Tuzla, Ümraniye, Beyoğlu ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verildi.
- Gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmeti reddedildi
Mecliste ayrıca geçen dönem AK Parti grubu tarafından teklif edilen "Gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmetinin sunulması" maddesi, komisyonların, "Önergenin süresinin dolmuş olması ve konusuz kalması" görüşüyle reddedildi.