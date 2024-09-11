Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili bazı basın organlarında yayımlanan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereğinin doğduğu vurgulandı.

Söz konusu konutun, 2005'te Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edildiği ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanlarının bu konutta ikamet ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23 Eylül 1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirilmektedir.

Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."