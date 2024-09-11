'Antalya suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada' iddiasına açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Antalya'nın suç oranları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilerden oluşan bazı sahte verilerin TÜİK verileri olarak yayımlandığının görüldüğü belirtildi.

Bu iddianın doğru olmadı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahte verilerde, Antalya'nın Türkiye genelindeki suç oranlarında 4. sırada olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK tarafından yayınlanan resmi verilere dayanmayan bu tarz yanıltıcı içeriklerin, kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. Resmi istatistikler, güvenilir ve doğru bilgi kaynağı olan TÜİK tarafından açıklanmaktadır."