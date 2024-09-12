12 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarnıç Köyü Camii Temel Atma Programı'na, ardından Bornova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İzmir/15.00/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısı açılış törenine katılacak, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek, yerel ve ulusal basınla buluşacak.

(Şanlıurfa/10.30-18.15)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda kaybettiği şehitlerin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

(Busan)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- TÜİK, 2024 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı araştırmasını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(Taşkent)

2- ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Washington)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Valiliğini ziyaret edecek, Düzce Üniversitesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi Kur'an Kursları Açılış Programı ile Kültür Mahallesi Kur'an Kursu, Fevzi Çakmak Mahallesi Cemil Dede Ayşe Nine Kur'an Kursu ve Şıralık Mahallesi Merkez Camii açılışlarına katılacak.

(Düzce/09.30-16.30)

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası mücadelesi tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son maçında Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak. Günün diğer maçında Kosova'dan KV Drita ile Bosna Hersek'ten Zok Igman karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/15.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımlarının mücadele ettiği 1. eleme turu, 23 Elazığ FK-12 Bingölspor ve Bozüyük Vitraspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Elazığ/13.30/Bilecik/16.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı maçıyla başlayacak.

(Bursa/17.00)