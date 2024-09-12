Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 07:25, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 06:30
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde A.K.'nin kullandığı cip, Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra refüje devrildi.
Kazada sürücülerle araçta bulunan Abdulvahap Seçer yaralandı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulvahap Seçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücülerin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.