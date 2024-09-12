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Özel okulda tost kazığı!

Devlet okullarındaki kantin fiyatları, her sene söz konusu ilin kantinciler odası tarafından belirleniyor. Kantin işletmecilerine 'tavan fiyat' olarak dağıtılan tarifelerden daha yüksek ücretli satışlara izin verilmiyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 08:48, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:51
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Özel okulda tost kazığı!

Bu sene İstanbul, Ankara ve İzmir'deki devlet okullarında 46 lira olarak belirlenen tostun tavan fiyatı, birçok işletmede 30-35 lira bandında satılıyor. Ayran ve çay ise genellikle 15 liradan fiyatlandırılıyor.

Özel okul kantinleri ise kantinciler odasına değil, ticaret odalarına bağlı bulunuyor. Ticaret odaları herhangi bir ücret tarifesi belirlemediği için bu işletmeler kendi arzuları doğrultusunda ürünleri fiyatlandırıyor.

Devlet okullarına kıyasla 3 katına kadar çıkan ücretler, vatandaşların tepkisine yol açıyor.

"TİCARET ODALARI ACİLEN TARİFE BELİRLEMELİ"

Sorunun çözümü için ticaret odalarının acilen özel okul kantinleri için ücret tarifesi belirlemesi gerektiğini dile getiren Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, "Bu gerçekten ciddi bir sorun.

Ticaret odaları, bir an önce devlet okullarına yakın bir ücret tarifesi belirleyerek bu duruma çözüm üretmeli. Biz devlet okullarındaki işletmelerimize her sene bir ücret tarifesi gönderiyoruz.

Bunu tavan fiyat olarak düşünebilirsiniz. Denetleme hakkımız da var. Tarifeyi aşan işletmelere yaptırım hakkımız bulunuyor.

Devlet okullarında kimsenin 'Bu fiyatlara uymuyorum' deme hakkı olmaz. Maalesef özel okullardaki durum bu şekilde işlemiyor" ifadelerini kullandı.

YILBAŞINA KADAR ZAM YOK

Öte yandan velilere ve öğrencilere önemli bir müjdeyi de paylaşan Şahin, "Şu an kantinlerdeki tarife fiyatlarımız geçen seneden kalma fiyatlar.

Yılbaşına kadar da güncelleme yapmayacağız. Devletimizin enflasyonla mücadelesine biz de destek veriyoruz ve elimizi taşın altına koyuyoruz.

Okullardaki çocuklar, bizim çocuklarımız. Kimsenin aç kalmasına göz yummayız. Elimizden geldiği kadar fiyatları onlara uygun şekilde korumaya gayret ediyoruz" dedi.

MURATHAN YILDIRIM

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