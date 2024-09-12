Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor

Euronews'in haberine göre Avrupa'da estetik operasyonlara rağbet artarken, birçok kişi için pasaport kontrolünde sorunlar çıkabiliyor. Seyahat etmek, botoks ve dolgu gibi estetik operasyonlar yaptıran kişiler için birçok soruna dönüşebilir. Euronews'in haberine göre, bahse konu olay bir yıl önce TikTok fenomeni Joanne Prophet'in Türkiye'de altı havalimanı güvenlik görevlisi tarafından "yaklaşık bir saat" boyunca bir odada sorguya çekildiğini bildirmesiyle kamuoyuna yansımıştı. Bu olay, havalimanı güvenliğini, estetik ameliyat ve dolgu yaptırmadan önce çektirdiği pasaport fotoğrafının şu anki görünümüyle uyuşmadığını söylemesi üzerine gerçekleşmişti. Pasaport fotoğrafının çekilmesinden bu yana Joanne, göğüs implantları, diş kaplamaları, çene ve dudak dolgusu, burun estetiği ve yağ eritici enjeksiyonlar yaptırdı. Saçları da platin sarısından eklenti saçlarla uzun kül sarısına dönüştü. Manchester Havalimanı güvenlik görevlileri Joanne'e indiğinde, "Bu resmi değiştirmeniz gerekiyor çünkü size hiç benzemiyor ve muhtemelen bu yüzden sürekli sorguya çekiliyorsunuz" dedi. Pasaportunun süresi bir yıl sonra dolacak olmasına rağmen Joanne yeni bir pasaport için ödeme yapmak zorunda kaldı.

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TikTok fenomeninin ifadesi, dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında benzer deneyimler yaşadıklarını bildiren ve çoğu kadın olan diğer yolcuların yorumlarını da tetikledi. TikTok'ta bir kadın "Türkiye'de pasaport kontrolündeki kameralar en ufak bir değişikliği yakalıyor. Sadece burnumu yaptırdım ve sürekli sorguladılar" yorumunu yaptı. Diğer yandan seyahat uzmanları konuyu doğrudan ele almaya başladı ve yolcuları uçağa binmeden önce dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. Özellikle biyometrik teknoloji ve yüz tanımanın pasaport kontrolü için giderek daha fazla kullanıldığı günümüzde, yüzünüzdeki önemli değişiklikler kimliğinizle ilgili sorulara yol açabilir. Tatil sitesi Travel Republic'e göre, havaalanlarında yüz tanıma sorunları artık nispeten yaygın ve gecikmelere hatta iptallere neden olabiliyor. Seyahat uzmanı Karolina Turowska, yüzüne müdahale yapılan yolcuların mevcut görünümlerine benzeyen bir pasaport fotoğrafına sahip olmaları gerektiğini hatırlattı. Bununla beraber uzmanlar, yakın zamanda ameliyat olunduysa ve uçağa binilmesi gerekiyorsa, son çare olarak doktordan pasaport fotoğrafından neden farklı görünüldüğünü açıklayan bir not yazmasının talep edilebileceğini belirtiyor.