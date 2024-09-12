'Bürokratik vesayete izin vermeyin'
'Bürokratik vesayete izin vermeyin'
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimizden çok fazla iş bekliyoruz
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Adana'da ASM'de görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
İşçilerin kıdem tazminatı ödenmedi, Başkanının makam odasındaki eşyalar haczedildi
Denklik davalarında Danıştay yolu
Denklik davalarında Danıştay yolu
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
AYM Başkanı: Bireysel başvuru işlevselliğini kaybetmeden korunmalı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara şartlı kayıt fırsatı
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
TÜİK'ten Suç oranı haberlerine yalanlama
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
Nevşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı!
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Elden kira ödeyenlere kiranın yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
KDK'dan hatalı HGS ücreti için 'önlem alınsın' tavsiyesi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor

Türkiye'de ise Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için okullarda telefon kullanımına ilişkin yayınladığı genelgeyle, okullarda telefon kullanımını yasaklamıştı. Genelgeyle, telefon kullanımının öğrencilerin dikkatini dağıttığına ve eğitim öğretim sürecinin olumsuz etkilendiğine işaret ediliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 09:26, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:26
Yazdır
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor

SORUMLULUK AİLEDE

Okullarda cep telefonu kullanımının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Hem ev hem okul içinde bu tarz yasaklar, çocuklar için haksız eleştiri olarak algılanıyor ama eğitim ortamında dikkatin dağılmaması, öğrencinin

anlatılan konuyla ilgilenmesi, öğretmenini dinlemesi, o ders işleme sürecinin verimliliğinin artması için cep telefonlarının sınıfa girmemesi gerekiyor" dedi.

Ders sırasında cep telefonu ile ilgilenen bir öğrencinin dersle ilgili problemi olduğunu söyleyen Kösegil, "Cep telefonu derse olan ilgiyi azaltıyor. Bu nedenle asıl ilgilenilmesi gereken öğrencinin neden derste telefon ile oynadığı. Öğretmenin, öğrencinin ilgisini nasıl çekebileceği üzerine yoğunlaşması da lazım. Dolayısıyla asıl çözülmesi gereken şey; öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde okula olan ilgilerinin artırılması, derslere olan ilgilerinin artırılması, dersleri anlayabilecekleri ve öğrene- bilecekleri şekilde aktarılması üzerine çalışma yapmaktır" şeklinde konuştu.

Okullarda alınan bu önlemlerin bağımlılıkla mücadele içinde önemli bir adım olduğunu söyleyen Kösegil, "Hiçbir öğrenci durduk yere teknoloji bağımlısı olmuyor. Aile içi iletişim oldukça önemli. Bu durumda ailelere görev düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Üretkenlik bağımlılığı azaltır

Okullarda telefon yasağının oldukça yerinde bir karar olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Rukiye Karaköse, "Okullar ve rehberlik servislerinin bu noktadaki destekleri çok kıymetli. Grup çalışmaları ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerine dair farkındalık kazanması sağlanmalı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber