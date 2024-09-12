Narin Güran cinayetinde 22 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin'in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu M.K. (23) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah saat 06.00 sularında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 12 saat süren savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.