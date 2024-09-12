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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 9.494,31 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 13:26, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:26
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,65 puan artışla 9.494,31 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 30,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyrin öne çıktığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizlerini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın bazı faiz oranlarında farklı büyüklükte indirim yapabileceği ihtimalinin de fiyatlandığını söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuzda 566 milyon dolar fazla verdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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