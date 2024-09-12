Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

NARİN SORUŞTURMASI

Böyle hadiselerin bir daha yaşanmaması adına bu adli süreçte sorgulamalar sonucunda adaletin tecelli etmesi bu noktada hepimizin dikkatle takip etmesi gereken süreç. Milletimizin başı sağolsun. Fedakarca çalışan herkese de teşekkür ediyorum. Çok yönlü olarak bakılması gerekiyor bu hadiselerde. Siyasete düşen çok şey var. Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız konunun bizzat takipçisi.

OVP

Biz yaptığımız bütün politikalarda anlık karala hareket etmiyoruz. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığımız gibi politika belirsizlikleri de ortadan kaldırmamız çok önemli.

4 amaç var. Birincisi enflasyonu düşürmek, ikincisi büyüme, üçüncüsü depremin yaralarını sarmak ve dördüncüsü ise kalıcı refahı sağlamak. OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak.

Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız. Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli.

Tarımı stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz.

KKM

Geçen yıl ortalarında 125-126 milyar dolardı, bugün 50 milyar doların altına geldi. Türkiye düşük KKM ile karşı karşıya.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda Türkiye'nin payını yüzde 1,5'e yükseltmek istiyoruz.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI

Not vermiş, vermemiş, onların bileceği şey. Biz riskleri azaltıp, bünyemizi sağlamlaştırıp yola devam edeceğiz.