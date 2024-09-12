'Bürokratik vesayete izin vermeyin'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bürokratik vesayete ilişkin önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Erdoğan, vatandaşların bürokrasiden şikayetlerinin arttığını söyleyen il başkanlarına, "Vatandaşa hizmeti tıkayan varsa da gerekeni yaparız. Millete hizmet etmeyen bizim bürokratımız değildir" uyarısında bulundu. Erdoğan, "Varsa bir sıkıntı yerinde çözün. Olmadı ilgili bakanlığa söyleyin, o da çözmüyorsa direkt bana söyleyin. Anında gerekeni yaparım. Biz vatandaşa hizmet için varız" dedi.

SİZ BENSİNİZ, BEN GİBİ DAVRANIN

Erdoğan il başkanlarına "Siz bensiniz, ben gibi davranın. "Sizler bizim illerdeki temsilcilerimizsiniz. Nasıl Türkiye bize emanetse illeriniz de size emanet" dedi. Toplantıda il başkanları illerinde vatandaşların bürokratik engellemeler konusunda şikayetçi olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bürokratik vesayete imkan verilmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Bürokratik oligarşi ile mücadeleyi kazanmak zorundayız. Ya paşa paşa görevlerini yapacaklar ya da gereğini yaparız" dedi.

SIKINTI YERİNDE ÇÖZÜLMELİ

Sıkıntının yerinde çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan'ın, "Varsa bir sıkıntı yerinde çözülmeli. Olmadı ilgili bakanlığa söyleyin, o neticelenmiyorsa direkt beni arayın. Anında gerekeni yaparım" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Erdoğan teşkilata, "Vatandaşın yanında olun sahaya inin, sahayı boş bırakmayın. Muhalefetin söylemlerine karşı durun, vatandaşlarla buluşun" talimatını verdi.

Ağrı-İzmir'e uçak seferi talebi

Toplantıda Ağrı ile İzmir arasındaki uçak seferlerinin artırılması konusunda talep gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilgili bakanlıkların bu konuyla ilgilenmesini istedi. Deprem bölgesindeki yol sorunları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iletildi. Sağlık Bakanlığı'na iletilen sorunlarda çözümler oluşturulmadığından dolayı bazı il başkanları problemleri dile getirirken Erdoğan da sorunların çözümü için "Çalışın hemen yapın" talimatı verdi. AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da, yatırımları yerinde görmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bölgeye davet etti. Bu kapsamda Erdoğan'ın önümüzdeki ay deprem konut teslimi töreni için deprem bölgesini ziyareti bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan