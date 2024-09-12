Altının gramı 2 bin 751 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 745 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 751 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 530 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 70 liradan satılıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 517 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.

Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 480 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.