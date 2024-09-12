Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Ağustos'ta uygulanan 2024-TUS 2. dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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