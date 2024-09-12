Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 33,9830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 33,9867'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 33,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 37,5470'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 44,3440'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışa paralel 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası risk algısı azalırken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, yıllık yüzde 3,2 ile öngörüler doğrultusunda artış gösterdi.

Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.