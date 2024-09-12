Dışişleri: Ezgi Eygi'nin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İşgal altındaki Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemlerin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz."