Vergi Müfettişleri Derneği'nden harcırah ve taksi kısıtlamalarına tepki

Vergi Müfettişleri Derneği, yayımladığı yazılı açıklamada, müfettişlerin turne görevleri sırasında yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkat çekti. Özellikle harcırah tutarlarının yetersizliği, konaklama giderlerinin karşılanamaması ve taksi kullanımına getirilen kısıtlamalar, müfettişlerin işlerini sağlıklı bir şekilde yapmasını zorlaştırıyor. Dernek, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle müfettişlerin acil durumlar dışında taksi kullanmasının yasaklandığını ve taksi ücretlerinin ödenmesinin zorlaştırıldığını belirtti. Açıklamada, müfettişlerin sık sık taksi ücreti beyanlarını geri çekmek zorunda kaldığı ve bu durumun görev süreçlerinde aksamalara yol açtığı vurgulandı.

Derneğin açıklamasında, özellikle turne görevi sırasında müfettişlerin valiz, bilgisayar çantası ve diğer ekipmanları ile toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalmalarının hakkaniyete aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca bu durumun, mesleki motivasyonu düşürdüğü ve inceleme kalitesini olumsuz etkilediği ifade edildi. Mevcut koşullar altında, konaklama ve seyahat giderlerinin müfettişlerin kendi bütçelerine ek bir yük bindirdiği, bunun da işlerini verimli bir şekilde yürütmelerini zorlaştırdığı açıklandı.



Vergi Müfettişleri Derneği, bu uygulamanın yalnızca maddi zorluklara değil, aynı zamanda mesleğin itibarına da zarar verdiğini belirterek, yetkililere şu soruları yöneltti:



1- Tasarruf tedbirleri, Müfettişlerin taksi kullanımının kısıtlanması ile mi icra edilme noktasına gelmiştir?

2- Vergi Müfettişlerinin konaklama tutarlarının yetersiz kaldığı günümüzde, üzerine harcırah tutarı da eklenmiş olmasına karşın yine de konaklayacak otel bulunamadığı günlerde, taksi ücretinin de ödenmemesi noktasına gelinmesi mi vergi incelemelerini kaliteli hale getirecektir? Veyahut bu durum incelemelerin kalitesini, Müfettişlik mesleğinin itibarını zedelemeyecek midir?

3- Şartların daha da iyileştirilmesinin gerektiği günümüzde, aksine Müfettişe taksi ile seyahat etmeyin denilerek mesleki motivasyona katkı sağlanacağı mı düşünülmektedir?

4- Müfettişin yaptığı işin önemini hiçbir şekilde göz önünde bulundurmadan alınan bu kararın, bir maddi külfeti daha Müfettişin üzerine yüklemek olduğu değerlendirilmektedir. Bu durum iş motivasyonunu düşürmeyecek midir?

5- Taksi kullanımı engellenmek istenen Müfettiş, zaten zorlu olan görev tanımına bir de turne mahalline valizi, bilgisayar çantası ve diğer eşyaları ile takım elbiseli bir şekilde uzun süreler harcayacağı toplu taşıma süreçlerini mi eklemelidir? Bu durum hakkaniyetli midir?

6- Müfettişten acil durumlarda taksi kullanması ve bunun da izahati istenilmektedir. Tam olarak acil durum nedir, acil durumdan kastedilen hangi durum ya da durumlardır?

7- Mesleğimizin, denetim mesleğinin ve denetim kültürünün hak ettiği konum adına hep birlikte çalışırken, maddi ve manevi tatmini sağlamak amaç iken bu tasarrufi karar ile mesleki saygınlığın ve çalışma kalitesinin de zedeleneceğinin farkında mıyız?

8- Son olarak, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımızın teftiş, inceleme, soruşturma, denetim faaliyetlerinin hızlandığı, kayıt dışı ekonomi ile etkin şekilde mücadele edildiği, haksız rekabete yönelik çalışmaların hızlandığı günlerde bu karar turne görevlerine zarar vermeyecek midir?

Biz bu soruları şimdilik 5500 üyesi bulunan Derneğimizce tüm Vergi Müfettişleri adına soruyoruz. Meslektaşlarımızın taleplerini asli bir görev olarak bir kez daha buradan iletiyoruz. Bu uygulamanın tekraren gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Aksi taktirde turne görevlerinin durma noktasına gelebileceğini ifade etmek istiyoruz. Diğer yandan ise kangren haline gelen konaklama ve harcırah tutarı sorununun çözümü için gerek Derneğimizce gerek tüm denetim dernekleri tarafından hazırlanan ve yıllardır sunulan çalışmalarda görüleceği üzere denetim harcırahının katsayılarının iki katına çıkarılmasını talep etmekteyiz."

Saygıyla bilginize sunarız.

Vergi Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu