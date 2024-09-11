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Denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarının çözüm beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları, muhasebe denetmeni unvanına atanmaları için yasal düzenleme bekliyor. Taleplerini yargıya taşıyan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları, haklı bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yasal düzenleme ile muhasebe denetmeni unvanına atama yapması talep ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
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Denetim ve inceleme yetkili defterdarlık uzmanlarının çözüm beklentisi

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları, muhasebe denetmeni unvanına atanmaları için yasal düzenleme bekliyor. Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verdiği kararlarda muhasebe denetmeni ünvanına geçebileceklerine dair olumlu kararlar ve tavsiyeler verilmişti. Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları'nın beklentisi ise yargı organlarının verdiği kararın uygulanarak 'muhasebe denetmeni" ünvanına atanmak.

Yargı organları ve KDK haklı buldu

83 sayılı CBK ile eşitleri Muhasebe Denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan ve eşitlerine tanınan haklar tanınmayan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) haklı bulmuştu.

AYM kararı uygulanmalı

Söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından da Anayasa'nın 128'inci maddesine aykırı görülüp iptal edilmiş doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmişti. (Anayasa Mahkemesi E:2021/115, K:2023/133) Ancak kararın üzerinden on biray geçmesine rağmen yargı kararını yerine getiren herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi beklentiyi artırdı

17.05.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "tedbirlerin uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesi görevi Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiş; bu durum Hazine ve Maliye Bakanlığı gider denetim elemanlarının 3'te 2'sini oluşturan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının muhasebe denetmeni unvanına atanarak harcama denetiminde yeniden etkin görev alması beklentisini artırmıştır.

Müdür astı olarak atamalar yeni mağduriyetler oluşturdu

03.07.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 161 Sayılı CBK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatında yeni bir yapılanmaya gidilerek Vergi Dairesi Başkanlıkları kapatılmış, Defterdarlıklar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı hale getirilirken unvanlarda da değişikliğe gidilmiştir. Bu süreçte Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları yargı kararlarının gereği olarak muhasebe denetmeni unvanına atanmayı beklerken düzenleme sonrası muhasebe müdürlüklerine muhasebe uzmanı unvanına atanmış, kesin yargı kararlarına rağmen birim müdürü astı olarak atamalar yapılarak yeni mağduriyetler yaratılmıştır.

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının haklı talebi

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ile İdare Mahkemeleri ve Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararla haklılıkları açıkça ortaya konulan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları; Yargı kararlarının yerine getirilmesini, tasarruf tedbirlerinin gereği olarak kamu personel kaynağının israf edilmesinin önüne geçilmesini, kamu harcamalarının teftişi alanında yetişmiş denetim elemanı vasfıyla eşitleri ile yine aynı unvanda birleşmeyi, muhasebe denetmeni unvanına atanmaları için yasal düzenleme yapılmasını talep ediyor.

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