Türkiye, Somali'ye Sismik Araştırma gemisi gönderiyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Somali'ye sismik araştırma gemisi göndereceğini ve bu gemiye Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemilerinin refakat edeceğini duyurdu. Açıklama, Somali ile yapılan enerji anlaşmalarının bir parçası olarak gerçekleştirilen bu stratejik adımı vurguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 14:25, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:28
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali ile yapılan anlaşmalar kapsamında enerji konularını kapsayan projeler devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu projelerin bir parçası olarak, sismik araştırma gemisinin önümüzdeki ay Somali bölgesine gönderilmesi planlanıyor.
Araştırma gemisine güvenlik sağlamak amacıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri refakat edecek. Enerji Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar, bölgedeki enerji kaynaklarının araştırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu operasyon, Türkiye'nin uluslararası enerji işbirliklerini güçlendirmeyi ve bölgedeki stratejik varlığını artırmayı amaçlıyor.