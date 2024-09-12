Mülakat sonuçlarına dair yürütmeyi durdurmaya red
20 bin öğretmen alımı için açılan yürütmeyi durdurma davasına red verildi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 13:20, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:06
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen almak için mülakatları yapmıştı.
Mülakatlara dair Sendikalar ve siyasetçiler, Danıştay'a yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı.
Bakanlık da sonuçları açıklamak için Danıştay'ı bekleyeceğini ilan etmişti.
Danıştay, aldığı karar ile yürütmeyi durdurmayı red etti.
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Edip Üzen