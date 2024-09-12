Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi istatistikleri yurt içi yerleşiklerin yurtdışında gayrimenkul alımlarına ilişkin önemli bir veriyi ortaya koydu.

Türkiye'de yurtiçi yerleşiklerin gayrimenkul alımları hızla devam ediyor. Bloomberght'nin aktardığı verilere göre temmuz ayında yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında gayrimenkul edimi 175 milyon dolar oldu.

Böylelikle Şubat 2023'ten bu yana aylık bazda üç haneli yurtdışı gayrimenkul alım eğilimi temmuz ayında da devam etti. Bu eğilimde en yüksek aylık rakam 213 milyon dolarla mayısta kaydedilmişti.

7 ayda 2 milyar dolar

Temmuz itibarıyla gayrimenkul edinimlerinde yıllıklandırılmış olarak ise 2 milyar dolarlık rakama ulaşıldı. Geçen yılın tamamında yurtiçi yerleşiklerin gayrimenkul edinimi 1,78 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Önceki yıllarda ise bu rakamlar oldukça düşük kalmıştı. 2019'da yaklaşık olarak 200 milyon dolarlık yurtdışı gayrimenkul edinimi gerçekleşmişti.