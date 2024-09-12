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DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, internet sitesinden KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 14:03, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:32
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DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

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