DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, internet sitesinden KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 14:03, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:32
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.
DİKKAT!
22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI