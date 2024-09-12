DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.

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