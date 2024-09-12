Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var

Narin'in katili ya da katillerinin yakalanması için çalıştıklarını söyleyen Bakan Tunç, "Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Araçlardan elde edilen kimyasal veriler var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; burada elde edilen bulgular şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. Bu anlamda adli tıp kapasitemiz çok güçlü. Teknik incelemeleri yapıyorlar. 2 hafta sürecek bir inceleme bu. Patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin değerlendirilmesi belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Teknolojik tüm imkanlar adli tıp kapasitemiz içerisinde. Burada ifadeler var. Hem Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Başkanlığımızda, bir kısmı İstanbul Adli Tıp Başkanlığımızda. Yine Jandarmanın kriminal incelemelerinde olanlar var Van'da, Diyarbakır'da. Şu anda teknik incelemeler devam ediyor. Burada özellikle soruşturmanın gizliliği önemli. Narin'in katillerine ulaşılması ve onların hak ettiği cezayı alabilmesi için soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi lazım" diye konuştu.

"Narin evladımızı katledenleri yargı önüne çıkarmamız lazım"

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında olayla ilgili yanlış bilgilerin yer adlığına değinen Tunç, "Dışarıda bazı basın yayın organlarında bazı cümlelerin kurulduğunu, senaryoların çizildiğini görüyoruz. Bu da soruşturmanın selameti açısından doğru değil. Hep birlikte millet olarak bizi derinden yaralayan bir konu Narin'in katledilişi. Dolayısıyla Narin evladımızı katledenleri bizim yargı önüne çıkarmamız lazım. Bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla yargı huzurunda da bunların kanunumuzun gerektirdiği en ağır cezaya çarptırılması lazım" ifadelerine yer verdi.