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Bakan Bolat açıkladı: Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasında ticaretin sağlanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki gümrük kapısının açılışını gerçekşetirdi. Açılışta konuşan Bakan Bolat, "Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 16:03, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:07
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Bakan Bolat açıkladı: Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasındaki 3 sınır kapısının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Bolat, "Bu açılış aslında bir şeyi de sembolize ediyor. İnşallah komşu ülke, kardeş ülke Suriye'de çatışmasız ve barış ortamının sağlanmasıyla beraber Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkileri, sosyal ilişkiler, ticaret, ekonomi, yatırım ilişkileri eski günlerine dönebilecektir. İşte Şanlıurfamız da bugün üçüncü gümrük kapımız olan Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğünün yeni hizmet binasını hep birlikte açacağız. Cumhurbaşkanlığımızın kararı ile 2020 yılında açılmasına kadar bu gümrük müdürlüğünde kısa bir süre konteynerlerde hizmet verildi. Çünkü hemen komşumuz Resulayn ile olan ticarette ihtiyaç duyulan bu gümrük müdürlüğünün daha sonra modern ve konforlu bir şekilde yapılması noktasında yatırım kararı alındı. Gümrüklerden sorumlu Ticaret Bakanlığı olduğu için bizim bakanlığımızın uhdesinde bu yatırım kısa bir sürede yapıldı ve tamamlandı. 78 milyon lira bedelle oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğü inşallah tüccarlar için, sanayiciler için, çiftçilerimiz için karşılıklı ticareti hızlandıracak önemli bir geçiş noktası haline geldi ve Ceylanpınar ile Resulayn arasında köprü rolünü görecek" dedi.

Gümrük kapılarının Türkiye vergi gelirlerinin 4'te birini karşıladığını söyleyen Bakan Bolat, "600 milyar dolar civarında mal ihracat ve ithalatı bu 155 gümrük müdürlüğünden geçmektedir. Türkiye'nin ekonomik sınırlarını gümrükler oluşturuyor. Bir coğrafi sınırlarımız, savunma, askeri sınırlarımız var, ekonomik sınırlarımız da gümrüklerimizdir. Çok önemli Türkiye'nin vergi gelirlerinin 4'te birini gümrükler tahsil etmekte ve ithalattan alınan bu gümrük vergileri anında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza aktarılmaktadır. Yani devletimizin bütçe harcamalarının yüzde 25-26 nispetinde katkıyı gümrükler sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecine hazırlık

Suriye ile normalleşmenin hızlandığı bir dönemde ticari altyapıyı hazır hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren bakan Bolat, "Suriye ile 2023'te 2 milyar doları ihracat olmak üzere 2.4 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz oldu. Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz" diye konuştu.

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