Hamile karısını öldüren sanığın deli numarasını mahkemede tutmadı

SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Bakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberler yalanlandı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Bakan Tekin: Her çocuğumuzun mutlaka bir mesleği olmalı
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Dolar 34 TL'nin altına geriledi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Hamile karısını öldüren sanığın deli numarasını mahkemede tutmadı

Adanada 5 aylık hamile eşini boğarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "O gece uyuşturucu alıp geldim, evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi. Hastane raporunun okunduğu duruşmada sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 16:28, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:51
Yazdır

Olay, 29 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir (28) ile 1 yıllık eşi, 5 aylık hamile Hatice Demir (20) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı.

İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emrah Demir, ifadesinde "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Emrah Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emrah Demir hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmaya sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Hatice Demir'in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden raporun gönderildiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

Daha sonra söz hakkı verilen sanık Emrah Demir, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu yüzden kimseye zarar vermemek için geç evlendiğini söyledi. Eşini nasıl öldürdüğünü, uyuşturucu nedeniyle tam hatırlamadığını belirten sanık Demir, "Uyuşturucu bağımlısı biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Cezaevinde kafamı devamlı duvarlara vuruyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi hatırlamıyorum. Kayınvalidem, kayınpederim ben ölünceye kadar annem ve babamdır, onlara acı çektirdiğim için çok üzgünüm. Başları sağ olsun. Ölen hanımefendi eşime başsağlığı diliyorum. Eşimi öldürmemin nedeni uyuşturucu bağımlısı olmamdır. O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi.

Hatice Demir'in babası Ali ve annesi Belgin Turgut, sanıktan şikayetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Hatice Demir'in anne ve babasının avukatlığını üstlenen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da sanığın hem eşini hem de karnındaki bebeğini öldürdüğünü belirterek, "Sanık 2 kişiyi öldürmüştür. Ayrıca, eşinin ölmesi için başında beklemiş, içeri girmek isteyenleri ve ambulans çağrılmasını engellemiştir. Biz, sanığın 2 kez 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep edip esas hakkındaki mütalaasını vermek için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Demir'in tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları adliyede duruşmayla ilgili bilgi verdi. Avukat Şirin Şeyma Bulut, "6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatır, faillere caydırıcı set olur. Kadınları ve çocukları ancak yasalarla, adil yargılamalarla koruyabilirsiniz. Buradan tüm kadınları geçtiğimiz günlerde başlattığımız 6284 sayılı seferberliğe katılmaya, şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşamı kurmaya çağırıyoruz. Bizler adaletin sağlanması için adliyelerdeyiz. Bu cesareti nereden alıyorlar?" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber