Kızını öldüren babadan 'kendini bıçakladı' savunması

İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Narin cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Tüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyor
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Devlete ait huzurevi fiyatlarına 3 kat zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kızını öldüren babadan 'kendini bıçakladı' savunması

ADANA'da, kendisinden uyuşturucu parası istediğini iddia ettiği kızı Dilan Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Turhan Özdemir (54), "Kızım kendi kendini bıçakladı" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilan'ın kız arkadaşı Damla Aytekin ise "Dilan'ın babası elinde bıçakla üzerimize doğru gelmeye başladı. Dilan, babasını görünce kaçmaya çalışarak, 'Baba yapma' dedi" diye ifade verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 17:10, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 17:14
Yazdır
Kızını öldüren babadan 'kendini bıçakladı' savunması

Turhan Özdemir, 26 Şubat'ta Merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı iddia edilen kızı Dilan Özdemir ile ara sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında uyuşturucu parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turhan Özdemir, kızını bıçakla yaraladı. Turhan Özdemir kaçarken, kızı Dilan Özdemir ise kanlar içinde yere yığıldı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tutuklanan Turhan Özdemir hakkında 'Kızını öldürmek' suçundan Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya sanık Turhan Özdemir ile eşi Kadriye, oğulları Mahmut, Ömer ve kızı Şehriban Özdemir ile taraf avukatlar katıldı.

'KIZIM UYUŞTURUCU KULLANIYORDU'

Duruşmada sanık Turhan Özdemir yaptığı savunmada kızının kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Kızı Dilan'ı yetiştirme yurduna verdiklerini belirten Özdemir, "Kızım, uyuşturucu kullanıyor ve yurttan devamlı kaçıyordu. Hatta mahalleye gelip, başkalarına da uyuşturucu satıyormuş. Biz de çevreden duyuyorduk" dedi.

Sanık Turhan Özdemir, olayın nasıl yaşandığını da şöyle anlattı:

"Olay günü işten çıkmış eve doğru giderken, Dilan ile karşılaştık. Yanıma geldi ve benden uyuşturucu parası istedi. Ben de hem iş kıyafetlerimle olduğum için hem de yanımda para olmadığı için 'Eve gidelim' dedim. Kendisi bunu kabul etmedi ve bir anda üzerime yürüyerek, 'Senin evini yakacağım' diyerek bıçak çekti. Zaten çevredekiler kızımın durumunu bildikleri için hakkımızda konuşuyorlardı. Ben de daha fazla olay büyümesin diye 'Kızım elindekini bırak, bak rezil oluyoruz. Hadi eve gidelim' dedim. Bu sırada da elindeki bıçağı tutayım derken kızım kendine sapladı. Ben kızımı yaralamadım o kendini yaraladı. Kendisini ne kadar bıçakladı bilmiyorum. Ben olayın şokunu yaşarken çevredekiler gelip bana 'Buradan kaç' dedikleri için ben de kaçtım. Ben giderken polisler de olay yerine geliyordu. Zaten sonra da polisler beni yakaladı.''

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öldürülen Dilan'ın annesi Kadriye Özdemir, sanık eşinden şikayetçi olmadı. Kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Özdemir, "Kızımı uyuşturucudan uzak durması için yetiştirme yurduna yerleştirmiştik. 3 yıldır da evden uzaktaydı. Eve gelmiyordu. Ancak kendisi uyuşturucu kullanmaya devam edip, sürekli yurttan kaçıyordu. Uyuşturucu yüzünden evdeki altınlarımı dahi çalarak götürüp satardı. Eve geldiğinde bize kan kustururdu. Sürekli bizi tehdit edip, 'Bu evi yakacağım' derdi. Kızım bazen iç çamaşırıyla bazen de çıplak bir şekilde birilerinin motosikletine binip mahallede gezer, kardeşlerine de fotoğraf atardı. Bunu uyuşturucunun etkisiyle yapardı ama komşularımız da kızımın uyuşturucu bağımlısı hatta fuhuş amaçlı kullanıldığını söylüyorlardı. Bu yüzden sürekli bizim hakkımızda konuşuyorlardı. Ben eşimden şikayetçi değilim" dedi.

Mahmut Özdemir ile kardeşi Ömer Özdemir de annelerinin söylediklerini tekrar ederek, babalarından şikayetçi olmadı.

DİLAN'IN ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLU

Olay sonrası Dilan'ın erkek arkadaşı Selam Şen'i Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle darbederek, ölümüne neden olduğu iddia edilen ve hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu Damla Aytekin (22) tanık olarak dinlendi. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Aytekin, Dilan ile 8 aydır arkadaş olduklarını belirterek, olay günü mahalleye beraber gittiklerini söyledi. Dilan'ın kimliğini almak için ablasıyla buluştuğunu ifade eden Aytekin, "Dilan, bana erkek arkadaşı Selam Şen'in kendisini para karşılığında sattığını söylerdi. Bunun dışında fuhuş iddiaları doğru değildir. Kimliği almak için ben, Dilan ve erkek arkadaşı Selam Şen mahalleye beraber gittik. Ara sokakta biz konuşurken yaklaşık 5-10 dakika sonra Dilan'ın babası elinde bıçakla üzerimize doğru gelmeye başladı. Dilan, babasını görünce kaçmaya çalışarak, 'Baba yapma' dedi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Ben de hastaneye gittiğimizde Dilan'ın öldüğünü öğrendim" diye konuştu.

Tanığın iddiaları üzerine söz verilen sanık Turhan Özdemir, suçlamaları reddederek, "Ben kızımın üzerine bıçakla yürümedim. O kendini yaraladı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Turhan Özdemir'in tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber