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Kuzey Kıbrıs Emlak Piyasasında Dikkat Çeken Artış

Kaynak : MN Medya
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Kuzey Kıbrıs Emlak Piyasasında Dikkat Çeken Artış

Kuzey Kıbrıs Emlak Piyasasında Dikkat Çeken Artış

Son yıllarda, Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle bölgede Kıbrıs'ta ev almak isteyenler için fiyatlar dört yıldır düzenli olarak yükseliş gösteriyor. Kuzey Kıbrıs'ın sakin yaşam tarzı, doğal güzellikleri ve stratejik konumu, bu artışın arkasındaki en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Adelante Construction kurucusu Oğuz Alp Tan, Kuzey Kıbrıs'ta konut fiyatlarının dört yıl boyunca sterlin bazında istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirtiyor. Tan'a göre bu durum, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Ada genelinde fiyatlar yükselirken, Girne ve İskele gibi bölgelerde yoğunlaşan yeni projeler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Girne ve İskele'deki Yeni Projeler İlgi Görüyor

Girne ve İskele, Kuzey Kıbrıs'ta hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda. Geniş arazi potansiyeli ve modern konut projeleri, bu bölgeleri cazip hale getiriyor. Haziran 2024 verilerine göre, bölgede bir metrekare dairenin fiyatı 1225 sterline ulaşmışken, villalar için bu rakam 1764 sterline kadar çıkabiliyor. Bu artışlar, Kuzey Kıbrıs'taki emlak piyasasının hızlı gelişimine işaret ediyor.

Oğuz Alp Tan, "Bu bölgelerdeki fiyat artışları yatırımcıların ilgisini her geçen gün daha fazla çekiyor. Kuzey Kıbrıs, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için güçlü bir yatırım potansiyeline sahip. Buradaki projelerin sunduğu yaşam kalitesi ve değer artışı, bölgeyi cazip kılıyor," diyor.

Uzun Vadeli Yatırım İçin Cazip Fırsatlar

Kuzey Kıbrıs, sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırımlar için de önemli bir destinasyon haline geliyor. Özellikle Türkiye'den yatırımcılar, bölgedeki fiyatların hala uygun olduğunu ve değerlenmeye devam edeceğini öngörüyor. Kıbrıs'ta ev almak isteyenler, ada genelindeki projelere büyük ilgi gösterirken, fiyatlardaki istikrarlı artışlar bu ilgiyi daha da artırıyor.

Yatırımcıların merceğinde olan Kuzey Kıbrıs'ta, önümüzdeki yıllarda da emlak fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünülüyor. Bu da bölgedeki gayrimenkul projelerine olan talebin süreceğine işaret ediyor.

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