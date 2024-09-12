Başsavcılıktan Şişli Belediyesinde 2 görevli için soruşturma

Başsavcılık, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan "Şişli Belediyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı skandalı" başlıklı özel haberdeki iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız görevlendirme kayıtlarındaki ilgili evrakların kontrolünde, şahısların düzenledikleri görev belgeleri, içerikleri, yetkili imza, kaşe ve mühürlerin sahte olduğu anlaşılmakla şüpheliler hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak dolandırıcılık' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

- Belediye aracıyla Adıyaman'a gittikleri iddiası

Bazı sosyal medya platformlarındaki haberlerde, Şişli Belediyesinin hakim ve savcıların taşınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinde bulunduğu, bu araçta görevli 2 belediye personelinin, adliyede görevli savcının mührünü kullanıp, araca sahte görev emri düzenlediği iddia edildi.

Bu sahte görev emri üzerine Belediye'nin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araç görevlendirdiği, 2 personelin bu araçla memleketleri Adıyaman'a gittikleri öne sürülen haberlerde, personelin hız sınırı ve trafik kurallarına uymadığı için araca 300 bin lira ceza geldiği aktarıldı.

Söz konusu haberlerde, normalde savcı ve hakimlere gönderilen araçlar, emniyet sistemine bildirildiğinden araca ceza gelmesi üzerine belediye yetkililerinin savcılığı aradığı, savcılığın ise böyle bir görevlendirme yapmadığı ileri sürüldü.