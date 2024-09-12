İBB Meclisinde havuz üyeliğine yüzde 150 zam yapıldı

İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB'ye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, buz pistleri, konferans salonları, statlar, atletizm pistleri gibi spor tesislerinin kiralanmasıyla buralardaki spor etkinliği ücretlerine farklı oranlarda zam yapılmasına karar verildi.

Yüzme havuzu üyeliği ayda 12 günlük ücreti 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya, buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 liradan yüzde 53,84 artışla 100 liraya, aquapark tek kişi giriş ücreti 35 liradan yüzde 57,14 artışla 55 liraya yükseldi.

Fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik ücreti de 135 liradan yüzde 122,22 artışla 300 lira oldu.

Aydınlatmasız açık halı saha saatlik ücreti 150 liradan yüzde 166,66 artışla 400 liraya, aydınlatmalı açık halı saha saatlik ücreti 250 liradan yüzde 140 artışla 600 liraya, kapalı halı saha ücreti 400 liradan yüzde 125 artışla 900 liraya çıktı.

Açık basketbol sahaları aydınlatmasız saatlik ücreti 55 liradan yüzde 81,81 artışla 100 liraya, açık basketbol sahaları aydınlatmalı saatlik 90 liradan yüzde 66,66 artışla 150 lira oldu.

Öte yandan 2024'te belirlenen 209 bin 88 liralık servis plaka ücreti yüzde 139,13 artışla 500 bin liraya yükseltildi.

- "Ücret zamlarına muhalefet şerhi koyuyoruz"

AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Atık Yönetim Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait yaklaşık 200 kalemden fazla hizmete yüzde 50'den yüzde 500'lere varan oranda fiyat artışı yapıldığını söyledi.

Bu hizmet kalemlerinin büyük çoğunluğunun Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait olduğunu dile getiren Yıldız, "Salon kiraları, stat kiraları, halı saha kiraları, havuz kiraları, reklam kiraları, yüzme, fitness, tenis, okçuluk, mini golf, masa tenisi gibi bireysel branşlarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılı için enflasyon oranında artırılan bu hizmet kalemlerinin, 2024 yılı içinde yeniden cari enflasyon rakamlarının çok çok üstünde artırılması kabul edilemez ve hiçbir izahı yoktur. Bu nedenle yapılan ücret zamlarına muhalefet şerhi koyuyoruz." diye konuştu.

- "Müdürlüklerin çalışmaları neticesinde sunulan bir öneri"

CHP'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Fatih Üstünbaş ise ekonomik şartlarda bu hizmetlerin devam ettirilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Üstünbaş, "Dolayısıyla daha önce bazı kalemlerde özellikle yeniden değerleme oranında verilen hizmetlerin ücretleri, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyonun artık zorunlu hale getirilmesiyle Müdürlüklerin çalışmaları neticesinde sunulan bir öneridir." ifadelerini kullandı.