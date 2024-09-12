Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın üzerinden başka DNA çıkmadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 19:28, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:41
8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.