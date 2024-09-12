'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran Jandarma Komutanı görevden alındı" haberleriyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, 25 Temmuz 2024'te, bir gün önceden haber verilmek suretiyle, Dörtdivan Kaymakam Vekili tarafından İlçe Jandarma Komutanlığının ziyaret edilmek istenildiği ifade edilerek, Kaymakamlık makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı girişinde diğer araçlardan farklı şekilde bekletilerek kontrole tabi tutulduğu ifadesi yer aldı.

Olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21'i resmi 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece Kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı tarafından idari ve disiplin yönünden amiri konumunda olan kaymakama yönelik özel olarak gerçekleştirilen resmi protokol ve görgü kurallarına aykırı bu uygulamanın öğrenilmesi neticesinde, İlçe Jandarma Komutanı İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı'nın açığa alındığına dair basında ve sosyal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu olaya ilişkin disiplin soruşturması süreci devam etmektedir."