Bakan Işıkhan: İUP'den özellikle dezavantajlı kesimler faydalanacak'

Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 kişiye daha tutuklama talebi
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 kişiye daha tutuklama talebi
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
Bir kentte daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
'Kaymakam, jandarma komutanını görevden aldırdı' iddialarına açıklama
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
İBB Meclisi onayladı! 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
Narin Güran'ın ön otopsi raporu açıklandı
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
TBMM'de dokunulmazlık mesaisi
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
'Türkiye aleyhine AİHM'de 24 bin dava dosyası var'
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
SGK'den Genel Sağlık Sigortası paylaşımı
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
DMM'den 'vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına açıklama
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
İdare Mahkemesi LGS'deki bir soruyu iptal etti
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için yarın son gün
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Elde edilen bulgular var
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
5 kez aranan kuzen konuştu: Sesi çok rahattı
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyor
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecek
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
'Temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına geriledi'
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
MSB: Teğmenler ile ilgili inceleme devam ediyor
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Adalet Bakanı: İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili soruşturma açıldı
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Sınıfta telefon dikkati dağıtıyor
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Fiş almayan ceza ödeyecek: 5 iş gününe dikkat
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Pasaporttaki sen değilsin: Estetik sonrası polis tanımıyor
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Müteahhidin 5 binası daha yıkılmış! 'Fay hattı' bahanesi çöktü
Özel okulda tost kazığı!
Özel okulda tost kazığı!
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Dehşet köyü: Tavşantepe! 5 yılda 3 şüpheli çocuk ölümü
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Yeşil dönüşüm hızlanacak yenilenebilir enerji artacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan: İUP'den özellikle dezavantajlı kesimler faydalanacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Kamunun sunduğu teşvikler, yatırımları destekleyici politikalar ve istihdam odaklı düzenlemeler, iş dünyamızın büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir iş dünyası ile mümkündür. Bu nedenle kamu-özel sektör iş birliğini daha da güçlendirmek ve birlikte daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 20:58, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 21:25
Yazdır
Bakan Işıkhan: İUP'den özellikle dezavantajlı kesimler faydalanacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eylül ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) amaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, ''Orta Vadeli Program, makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek çatı politikalarımızı açıklarken; ülkemizin ekonomik yönetimine dair güçlü bir yol haritası sunuyor. Özellikle enflasyonla mücadele, cari açığın kontrol altına alınması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanıyor. Bu çerçevede iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansman kaynaklarına erişimde ve vergi sisteminde yapılacak düzenlemeler ile cari dengeyi korurken üretim ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz'' dedi.

''İşgücü Uyum Programı'ndan özellikle dezavantajlı kesimler faydalanacak''

Geçtiğimiz hafta başlatılan İşgücü Uyum Programı hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, ''İşgücü Uyum Programı'ndan işgücüne katılmayan işsizler, kadınlar, öğrenciler gibi çalışma hayatında dezavantajlı kesimler özellikle faydalanacak. Katılımcılar programa devam ederken aynı zamanda da bir işte çalışabilecek. Bu program ile işgücüne katılımı ve istihdamı artırmak, toplumun her kesimini iş hayatına kazandırmak ve neticesinde Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

İstihdamın artırılmasını sağlayacak etkenlerden de bahseden Bakan Işıkhan, ''Çalışma koşullarının iyileşmesi ve daha cazip hale getirilmesi, çalışanlara gelişim ve kariyer fırsatları sunmak, performans ve başarıyı ödüllendirmek, çalışanın iş-yaşam dengesini kurabilmesi gibi birçok faktör işgücüne katılımı etkilemektedir. Dünyada tüm alanlar gibi işgücü piyasası da dönüşüm içinde. Bu dönüşümü kamu olarak bizler, özel sektör olarak sizler; iyi kavrayıp çağı yakalamamız gerekiyor. Bu noktada, İstanbul Ticaret Odası gibi kuruluşlarımızın katkıları ve işbirliği büyük önem taşıyor. Bu dönüşümü hep birlikte anlayıp desteklememiz, ülkemizin istihdam kapasitesini daha da artıracak ve iş dünyamızın küresel rekabetteki gücünü pekiştirecektir'' diye konuştu.

''Güçlü bir ekonomi, güçlü bir iş dünyası ile mümkündür''

Teknoloji, dijitalleşme, yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik gibi kavramların iş hayatının ve üretim süreçlerinin ayrılmaz birer parçası haline geldiğini de sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, ''Sanayimizin, ticaretimizin ve ekonomimizin dijitalleşme süreçlerine daha etkin şekilde entegre olabilmesi için kapsamlı stratejiler geliştirmeliyiz. Ayrıca, yeşil ekonomiye geçiş, enerji verimliliği ve çevre dostu politikalar da önümüzdeki yıllarda hem ülkemizin hem de küresel ekonominin şekillendirici unsurları olacak. Bu bağlamda özel sektörün desteği ve uyumu, ülkemizin bu yeni ekonomik modellere hızlı bir şekilde ayak uydurmasında büyük rol oynayacaktır. Tüm bu hedefler doğrultusunda, devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Kamunun sunduğu teşvikler, yatırımları destekleyici politikalar ve istihdam odaklı düzenlemeler, iş dünyamızın büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir iş dünyası ile mümkündür. Bu nedenle kamu-özel sektör iş birliğini daha da güçlendirmek ve birlikte daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber