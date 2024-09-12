4 aydır kayıp olan kadını öldürüp gömen 4 Afgan tutuklandı

Yapılan sorgulamada zanlı G.S'nin Ç.E'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili dün yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. gözaltına alındı.

18 Mayıs 2024'te kent merkezindeki Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan, 35 yaşındaki Ç.E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından arama çalışması başlatıldı.

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