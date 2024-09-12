Burdur'da drenaj inşaatında göçük: 1 ölü

Olay, saat 15.15 sıralarında Burdur merkez Büğdüz köyü yakınlarındaki bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, katı atık sistemi drenaj çalışması esnasında yaklaşık 6 metrelik derinlikte çalışan N.H. (59), meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Yakınında çalışan diğer kişilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından toprak altından çıkarılan N.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından N.H.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.