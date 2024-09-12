Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü
Fatih'te, 3 katlı metruk binanın çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2024 23:25, Son Güncelleme : 12 Eylül 2024 23:51
Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yoldan geçen 1 kişinin hafif yaralandığı, ilk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan birinin bulunmadığı kaydedildi.
Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.