Bahçeli ile ilgili dezenformasyon yayan hesaplara tahkikat başlatıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edildiğini ve gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığını" duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 13 Eylül 2024 06:45
Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından yaptı.
İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'yi hedef alan sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabaların tespit edildiğini ve gerekli bilgilerin İçişleri Bakanlığıyla paylaşıldığını belirtti.
Özdemir, dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesaplarına yönelik emniyet teşkilatının ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlattığını duyurdu.